Diyanet, tatilde de öğrencileri hedef aldı

Deniz GÜNGÖR

Diyanet İşleri Başkanlığı, okulların ara tatile girdiği sürede çocukları hedef almaya devam etti. ‘Camiyi seviyoruz, namazla buluşuyoruz’ projesi kapsamında ülke genelinde ödül karşılığında camiye giderek namaz kılan çocuklara puan verildiği açıkladı. 22 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen projenin amacı “okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak” olarak aktarıldı. Proje kapmasında çocukların aldığı puanlar namaz devamları ve yakınlarını da yanlarında getirilmeleri üzerinden değerlendirildi.

Proje kapsamında çocuklara verilen puanlar ise şu şekilde:

• Sabah namazı: 30 puan

• Öğle namazı: 15 puan

• İkindi namazı: 15 puan

• Akşam namazı: 15 puan

• Yatsı namazı: 25 puan

Çocuğun yanında getirdiği yakını namaz başına ek 5 puan verildi.

ÇOCUKLAR CAMİDE

Rize İl Müftülüğü’nün sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde söz konusu proje kapsamında çocukların camide namaz kılarken görüntüleri paylaşıldı. Çocuklara ‘hediye’ olarak forma dağıtılan görüntüler ise “Ara tatil döneminde camide cemaatle namaza katılan çocuklar ödüllendirildi” ifadeleriyle paylaşıldı.

Sakarya Geyve İlçe Müftülüğü’nün internet sitesinde paylaşılan görüntülerde projeye katılan öğrencilere camide hediyeler verildiği görüldü. Görüntüler “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yarı tatil döneminde çocuklarımıza yönelik projeleri kapsamında, mahalle camilerimizde uygulanan programlara öğrencilerimiz tarafından yoğun katılımlar gerçekleşti" ifadeleriyle paylaşıldı.