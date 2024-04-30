Diyanet'ten 'Audi A8' açıklaması: İhtiyaca binaen kiraladık

Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün'ün gündeme getirdiği Audi A8 aracı hakkında açıklama yaptı. Diyanet'in açıklamasında, "Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, BirGün'ün gündeme getirdiği Audi A8 marka araç ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir" denildi.

"İHTİYACA CEVAP VERMEDİ"

Açıklamada, "O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap vermemeye başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

"KİRALADIK"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 marka araç için şunları söyledi:

"2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."