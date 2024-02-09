Diyanet’in hesabına göre emekli açlığa mahkum

Ekonomi Servisi

Diyanet, fitre miktarını yüzde 85 zamla 130 TL olarak belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu dün yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir" denildi. Fitre geçtiğimiz yıl 70 liraydı. Fitreye TÜİK’in enflasyon hesabının da üzerinde yüzde 85 zam geldi. Diyanet’e göre dört kişilik bir aile günde en az 520 liraya doyabilir. Dört kişilik ailenin bir ay süreyle karnının doyması için gereken tutar ise 15 bin 600 TL. En düşük emekli maaşı 10 bin lirada kalırken, bir emekli ve 3 kişilik ailesinin doyması için Diyanet hesabına göre 5 bin 600 TL’ye daha ihtiyaç var. Diyanet’in hesabına göre 4 kişilik aile, emekli maaşıyla yalnızca 19 gün karnını doyurabiliyor. Bu ailenin elektrik, su, doğal gaz, kira gibi giderleri ise hesaba dahil değil.