Diyanet’te Erbaş huzursuzluğu

Cuma hutbelerinde Atatürk’ün yok sayılması Diyanet personelini huzursuz etti. BirGün’e konuşan Diyanet kaynakları, “Cumhuriyet ortak değerimiz” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı uzun yıllardır sürdürdüğü Atatürk’ü yok sayma geleneğini bu yılda da devam ettirdi. Diyanet'in 10 Kasım’a denk gelen Cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmedi. Hutbelerde Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” başlıklı hutbesinde, Filistin'de yaşananlara değinildi.

BirGün’e konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı kaynakları, “Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü yok sayan” tavrın başkanlık içinde büyük huzursuzluk yarattığını anlattı. Kaynaklar, Diyanet’te 150 bini aşkın personel bulunduğunu belirterek, “Personelin yüzde 90’ı bu tavrı doğru bulmuyor” diye konuştu.

'CUMHURİYET ORTAK DEĞER'

Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün tüm Türkiye’nin ortak değeri olduğunu belirten Diyanet kaynakları, şunları dile getirdi: "Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da kurucusudur. Kendisine dua ederiz. Keşke Diyanet’i yönetenler 10 Kasım’da camilerde Mustafa Kemal Atatürk ve devletimize hizmet eden büyüklerimiz için programlar düzenlese. Herkes bundan mutlu olur. Artık Ulusal gün ve 10 Kasım’lar derbi maça dönüştürüldü. Bu durumun ciddi zararları oluyor ülkemize. Bu durumu anlamak için Diyanet’i yönetenlerin geçmişine bakılması gerekiyor. Bütün gizem orada."

'GERGİNLİK KİME YARAR?'

Diyanet kaynakları, Başkanlık içerisinde çalışan personelin bu tavırdan rahatsız olduğunu belirterek son olarak şunları söyledi: "Atatürk’ü hutbede anıp camilerde dualar edilse kime yarar? Edilmediğinde ve bu gerginlikler olduğunda kime yarar? Özellikle yapılıyor. Diyanet’te 150 binden fazla görevli var. Yüzde 90'ı bu yok sayan tavırdan rahatsız.”