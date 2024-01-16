Diyanet’ten 11,8 milyar TL’lik fazla harcama

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalar ile kamuoyunda tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştirilerin haklılığı, mali veriler ile bir kez daha gözler önüne serildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı harcamalarına yönelik veriler, aralarında icracı bakanlıkların da olduğu çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan başkanlığın ödenek üstü harcamasının büyüklüğünü ortaya koydu. Başkanlığın, 2023 yılında 11,8 milyar TL’lik ödenek üstü harcamaya imza attığı belirlendi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. Kasasını ekim ayının sonunda boşaltan başkanlığın ödenek üstü harcaması dahi çok sayıda kamu idaresinin yıllık bütçesini geçti.

DEV BÜTÇE

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında

TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon TL’ye çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-aralık döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 47 milyar 988 milyon 782 bin TL ile ifade edildi.

REKOR HARCAMA

Başkanlığın bütçesini aşarak yaptığı 11 milyar 801 milyon 911 bin TL’lik ödenek üstü harcama, genel bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresinden 15’inin yıllık bütçesinin üzerine çıktı. Diyanet’in, yalnızca ödenek üstü harcama ile geride bıraktığı bazı kamu kurumları ve yıllık bütçeleri ise şöyle sıralandı:

• İklim Değişikliği Başkanlığı: 141 milyon 270 bin TL

• Avrupa Birliği Başkanlığı: 4 milyar 489 milyon 318 bin TL

• Sahil Güvenlik Komutanlığı: 5 milyar 775 milyon 241 bin TL

• Sayıştay: 1 milyar 349 milyon 893 bin TL

• Anayasa Mahkemesi: 289 milyon 451 bin TL

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet’in nisan-kasım dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle kaydedildi:

• Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

• Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

• Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

• Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

• Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

• Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

• Ekim: 4 milyar 824 milyon TL

• Kasım: 4 milyar 943 milyon TL

• Aralık: 3 milyar 528 milyon TL