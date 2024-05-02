Diyanet’ten Audi A8 itirafı

Diyanet, Tasarruf Genelgesi’nin arkasından dolaştığını itiraf etti. Aracın, “ihtiyaca binaen” kiralandığı açıklanırken Diyanet kaynakları, “Araç Diyanet Vakfı iştiraki adına satın alındı. Devletin parasıyla aracı vakıftan kiraladılar” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

BirGün’ün, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için Audi A8 alındığına yönelik haberi, kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

2024 yılı için 92,8 milyar TL olarak belirlenen bütçesi ve harcamalarının büyüklüğü nedeniyle eleştirilen başkanlığın araç saltanatının ortaya çıkması eleştirileri artırdı. Başkanlık, Audi A8 haberinin kamuoyunda yarattığı tartışmanın ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada itiraf niteliğinde ifadeler yer aldı.

Diyanet'ten Ali Erbaş’ın kullanımına sunulan lüks araca ilişkin yapılan açıklamada, "Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir" denildi. Aracın ekonomik ömrünü tamamladığını ve sık arızalandığını savunan Başkanlık, Audi A8 marka araç için şunları söyledi: "2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “İhtiyaca binaen kiralandığını” ifade ettiği aracın kiralanma adresinin Diyanet Vakfı iştiraki olduğu ortaya çıktı. Diyanet kaynakları, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin arkasından dolanmak” için aracın vakfa satın aldırıldığını sonra da vakıftan kiralanarak Erbaş'ın kullanımına verildiğini belirtti. Diyanet Vakfı’nın bütçesinin büyük oranda yurttaşın bağışlarından oluşturulduğunun altını çizen yetkililer, “Bağış paralarıyla vakfa lüks araç alıp, o aracı da yine Diyanet'in bütçesini kullanarak kiralamışlar. Yani devleti de vatandaşı da tokatlamışlar” ifadelerini kullandı.

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Otopark ağzına kadar dolu

Kiralık Audi A8 ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait taşıt sayısı da dudak uçuklatıyor. Lüks araçları Diyanet Vakfı’nın satın aldığı araçları denetimden ve Tasarruf Genelgesi’nden sıyrılan Başkanlığın envanterinde, kiralık araçlar hariç 408 taşıt bulunuyor.