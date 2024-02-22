Diyanet’ten otelde ‘sır’ toplantı

İskandinav ülkelerine seyahati kamuoyundan gizleyen Diyanet'in, ara tatilde de kalabalık bir kafile ile kaplıca otele gittiği ortaya çıktı. Diyanet’te görevli yöneticilerin yanı sıra ailelerinin de yer aldığı tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ali Erbaş ve Seher Erbaş’ın da içinde yer aldığı kalabalık bir heyetle İskandinav ülkelerine giden ve ziyareti kamuoyundan gizleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Türkiye içindeki bir geziyi de sır gibi sakladığı belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin eşleri ve çocukları ile birlikte ara tatilde Ankara Kızılcahamam'daki kaplıca oteline gittiği tespit edildi. Otele giden yöneticilere, “Tek bir kare dahi fotoğraf paylaşmayın, aileleriniz de bu organizasyonu kimseye anlatmasın.” denildiği öne sürüldü.

Diyanet, “Yönetici toplantısı” için Gülen yapılanmasına yakın bir isim tarafından işletilen ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra cemaatten devralınan oteli tercih etti. Kamuoyunda, “AKP’nin tercih ettiği otel” olarak bilinen ve AKP’nin 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na ev sahipliği yapan otelde Diyanet için 100’e yakın oda ayrıldığı belirtildi.

“FOTOĞRAF PAYLAŞMAYIN”

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam’daki termal otelde gerçekleştirilen toplantılar 19 Ocak’ta başladı, 22 Ocak'ta sona erdi. Ara tatile denk gelen organizasyona çok sayıda yönetici de katıldı. Organizasyona katılan yöneticilere, “Tek bir kare fotoğraf paylaşılmasın.” denildiği öne sürülürken BirGün’e konuşan Diyanet personeli, “Ara tatil oldu, eş ve çocuklarla yorgunluk atıldı. Bir insan Allah'a inanıyorsa ahirete inanıyorsa, kul ve kamu hakkına inanıyorsa böyle bir toplantı için milletin parasını harcamaz.” dedi. Toplantıların gerçekleştirildiği otelin Diyanet İşleri Başkanlığı'na 70 kilometre mesafede olduğunun altını çizen personel, “Toplantılar, Diyanet’teki salonlarda yapılamaz mıydı? Başkanlığı yönetenler de tasarrufa katılsa ne kaybedilirdi?” diye sordu.

Yönetici toplantısına, Ali Erbaş ve beş yardımcısının yanı sıra 90’ın üzerinde yöneticinin katıldığı bildirildi. Öte yandan kaplıca otele özel kalem personeli, basın ekibi ve danışman kadrosunun da gittiği kaydedildi.