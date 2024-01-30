Diyanet’ten yazılı ‘talimat’: Umre turları için ‘seçim’ kısıtlaması

Umre turlarına, Diyanet’ten “seçim kısıtlaması uygulandığı” iddia edildi. İddiaya göre, Diyanet tur şirketlerine resmi yazı gönderdi. Bir tur şirketi “Diyanet’in yazı göndererek yurttaşların 31 Mart’taki yerel seçimlerden önce Türkiye’de olmasını istediği, bu nedenle tarihlerin 30 Mart’ta dönüş olacak şekilde ayarlandığını” söyledi.

Hac mevsimi dışında Kâbe’yi ziyaret etmek isteyenler için düzenlenen umre turlarına, Diyanet’ten tur şirketlerine gönderilen yazıyla “seçim kısıtlaması" uygulandığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, şirketler, mart ve nisan aylarına yönelik duyurdukları turları, ya 30 Mart’ta Türkiye’de olacak ya da 1 Nisan’da Türkiye’den gidilecek şekilde belirledi.

31 Mart’ı da kapsayan tarihte umreye gitmek isteyen yurttaşlar ise şirketlerden olumsuz yanıt aldı. Şirketler, 31 Mart’ı kapsayan tur olmadığını belirterek yurttaşları diğer turlara yönlendirmeye başladı.

Durumu soran yurttaşlara, “31 Mart’taki yerel seçim nedeniyle turlara ilişkin kısıt uygulandığı” belirtildi.

İddiaya göre, Diyanet tur şirketlerine resmi yazı gönderdi. Bir tur şirketi “Diyanet’in yazı göndererek yurttaşların 31 Mart’taki yerel seçimlerden önce Türkiye’de olmasını istediği, bu nedenle tarihlerin 30 Mart’ta dönüş olacak şekilde ayarlandığını” söyledi.