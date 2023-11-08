Diyarbakır'da 18 gazetecinin yargılandığı davanın 2. duruşması yarın görülecek

Diyarbakır’da, 8 Haziran 2022’de tutuklandıktan 13 ay sonra tahliye edilen 18 gazeteci hakkında 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması yarın Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak 13 ay sonra tahliye edilen 18 gazetecinin yargılandığı dava devam ediyor.

Mesleki faaliyetleri nedeniyle 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla suçlanan gazetecilerin yargılandığı davanın ikinci duruşması Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Soruşturma kapsamında, 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan ev ve iş yeri baskınlarında, 20’si gazeteci 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Koçuk ile İhsan Ergünlü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan gazetecilerden Safiye Alagaş ise bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 15 Haziran'da serbest bırakılmış ve dosyası bu davadan ayrılmıştı.

8 Haziran 2022’den 10 ay sonra, gazeteciler hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arası değişen hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, 11 Temmuz’a ilk duruşma için gün vermişti.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Temmuz'da görülen duruşmada savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 15 gazetecinin tamamının, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar vermişti.

Gazetecilerin evlerinde ve çalıştıkları kurumlarda yapılan aramalarda, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinası, ses ve ışık sistemleri, montaj-kurgu bilgisayarlarındaki hard diskler, kitap, gazete arşivleri, Türkiye'de yayınlanan dergiler ‘suç delili’ olarak gösterilmişti.

Yargılanan gazetecilerin isimleri şöyle:

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin ile tutuksuz Esmer Tunç, İbrahim Bayram ve Mehmet Yalçın.

Yarın gazeteci Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ahmet Sever, Canan Kaya, İsminaz Temel, Havva Cuştan ve Mansur Çelik de hakim karşısına çıkacak.