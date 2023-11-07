Barış Pehlivan, 9 Kasım'da hakim karşısında: Büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak

Tutuklu gazeteci Barış Pehlivan, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Denetimli serbestlik hakkından yararlanmasına izin verilmeyen Pehlivan, "Beni de aşan büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak" dedi.

Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 5. kez cezaevine giren gazeteci Barış Pehlivan, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan Pehlivan, Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in sorularını yanıtladı.

Açık cezaevleri için 'suç akademisi' diyen Pehlivan, "Oradaki hükümlüleri topluma kazandırmak için verimli bir sistem göremedim. Aksine, içerideki birçok hükümlünün bilmediği suçları öğrendiğini ve dışarıda sahip olamayacağı bağlantıları kazandığını fark ettim. Ama en büyük gözlemim, yine ve maalesef adalet sisteminin ne kadar çürüdüğünü onlarca insanla her gün konuşarak bir kez daha anlamam oldu" ifadelerini kullandı.

"BENDEN ESİRGENEN DENETİMLİ SERBESTLİK AĞIR SUÇLULARA TANINIYOR"

Kendisinin hakkı olduğu halde yararlanmasına izin verilmeyen denetimli serbestlik konusunda da cezaevindeki gözlemlerini paylaşan Pehlivan, şunları söyledi:

"Benden esirgenen denetimli serbestlik hakkının, içerideki çok ağır suçlulara tanındığına onlarca kez şahit oldum. Toplam altı yıl denetimli serbestliğe çıkarılan ve tahliye olurlarken arkasından baktığım birçok hükümlü oldu. Saklayacak değilim, zaten içerideki diğer mahkûmlar da benim bu yaşadığımla kimi zaman alay ediyorlar. 'Adam mı öldürdün?' denir uzun kalanlara... Söylemek bile zoruma gidiyor ama öldürseydim özgür olurdum maalesef."

"BÜYÜK BİR ADALETSİZLİĞİN SINAVI OLACAK"

9 Kasım Perşembe günü hakim karşısına çıkacak olan Pehlivan, duruşmaya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Denetimli serbestlik hakkım Cumhuriyet’teki bir yazıma açılan dava gerekçe gösterilerek elimden alındı. Kanuna yaz aylarında eklenen yeni madde benim özgürlüğüme izin veriyor ancak hâkimler bunu görmezden geliyor. O halde bir yol kalıyor, o da denetimli serbestliğimi yaktıran davadan beraat etmem... Zira beni içeride tutmaya gerekçe gösterdikleri maddeye göre o davada beraat kararının verilmesi benim yeniden denetimli serbestliğe çıkmamı sağlayacak. Özetle, beni de aşan büyük bir adaletsizliğin sınavı olacak 9 Kasım’daki dava."