Diyarbakır'da 435 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 435 kilogram esrar ve 632 bin 120 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice'nin Birlik Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon tamamlandı.

Operasyonda 397 kilogram kubar, 38 kilogram toz esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dün (27 Ekim) Mersin Limanı'nda da 610 kilogram kokain ele geçirilmişti.