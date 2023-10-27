Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Mersin Limanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı.

Limanların yakın takibe alındığını söyleyen Ali Yerlikaya, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Mersin Uluslararası Limanı'nda yapılan aramada yasal yükü muz olan konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ekvador'dan gelecek muz kolilerinin içerisine kokain maddesinin yerleştirildiği istihbaratı aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA MERSİN LİMANINDA 6️⃣1️⃣0️⃣ KG KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ❗️



3️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde❗️



❌Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/MIbNy3TWiJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023

"Narkotik güçlerimiz, konteynerin uluslararası rotasını takip etti. Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde Narkogüç operasyonu başlatıldı. Muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bu büyük operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."