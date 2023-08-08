Diyarbakır'da görev yapan bir komiser ve polis uyuşturucu ile yakalandı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y. ve V.K. isimli polis, geçtiğimiz cuma günü, Gaziantep'te 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Y. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gazientep'de ihbar üzerine durdurulan bir araçta bulunan bir komiser ve polis uyuşturucu madde ile yakalandı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü, Gaziantep'te meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul plakalı kiralık bir araçla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi aldı.
Söz konusu aracın kentten geçişini takip eden polis, aracı Askoç denetim noktasında durdurmak istedi. Ancak araçtakiler, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
Kaçan aracın peşine düşen polis, araçtaki kişilerin kaçarken 2 çantayı yol kenarına attığını fark etti. Şüphelilerin yol kenarına attığı çantaları alan ekipler, kaçan aracı ise durdurdu.
Araçtaki kişileri gözaltına alan ekipler, araçtan atılan çantaları açtı. Çantaların içinde 20 paket halinde 19 kilo 650 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu çıktı.
ŞÜPHELİLER, DİYARBAKIR'DA GÖREVLİ KOMİSER VE POLİS
Yapılan incelemede şüphelilerden birinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y., diğerinin de yine Diyarbakır'da görev yapan polis memuru V.K. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.