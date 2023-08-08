Diyarbakır'da görev yapan bir komiser ve polis uyuşturucu ile yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Y. ve V.K. isimli polis, geçtiğimiz cuma günü, Gaziantep'te 20 paket halinde 19 kilo 650 gram uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Y. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ajans Haberleri 08.08.2023 17:53 Giriş: 08.08.2023 17:53

Güncelleme: 08.08.2023 18:13 Kaynak: DHA

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