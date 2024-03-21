Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Diyarbakır'da kadına şiddet: Silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Diyarbakır’da merkez Yenişehir ilçesinde cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın ağır yaralandı.

Güncel
  • 21.03.2024 23:41
  • Giriş: 21.03.2024 23:41
  • Güncelleme: 21.03.2024 23:46
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da kadına şiddet: Silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İHA

Diyarbakır’da cadde üzerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi Ali Emiri Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurulan Z.C. (41) isimli kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Z.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralının durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Mersinde otomobil içinde boğazı kesilmiş cansız beden bulundu
BirGün'e Abone Ol