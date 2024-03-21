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Mersin'de otomobil içinde boğazı kesilmiş cansız beden bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Güncel
  • 21.03.2024 20:35
  • Giriş: 21.03.2024 20:35
  • Güncelleme: 21.03.2024 20:39
Kaynak: AA
Mersin'de otomobil içinde boğazı kesilmiş cansız beden bulundu

Mersin'de bir kişi aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirledi.

M.S'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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