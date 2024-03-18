Trabzon'da denizde bir kadının cansız bedeni bulundu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde, 19 yaşındaki R.Y. isimli bir genç kadına ait olduğu tespit edilen cansız beden bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde, denizde 19 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
Ganita sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Gemi Adamları Büro Amirliği ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız bedenin R.Y'ye (19) ait olduğu tespit edildi.
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.