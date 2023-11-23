Diyarbakır'da KYK yurdunda yemekten sigara izmariti ve paketi çıktı
Diyarbakır’da KYK'ye bağlı kız öğrenci yurdunda yemeğin içinden sigara izmariti ve paketi çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır’da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin aldığı yemekteki salatanın içinden sigara izmariti ve paketi çıktı.
Amida Haber'in aktardığına göre öğrenciler duruma tepki göstererek yemekten çıkan izmarit ve sigara paketini telefonlarıyla kayıt altına aldı.
Kentteki bazı hastane yemeklerinde de benzer sıkıntılar yaşanmış, öğrenciler fotoğraflarla yemekleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
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