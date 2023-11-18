KYK yurdundaki asansör faciasında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Aydın'da, KYK yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada, 1 kişi daha tutuklandı. Asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında verilen tutuklama kararı ile faciaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Güncel 18.11.2023 17:26 Giriş: 18.11.2023 17:26

Güncelleme: 18.11.2023 17:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis de tutuklandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e çıktı. NE OLMUŞTU? Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B, asansör firması sahibi H.T ve mühendis R.H.A. tutuklanmıştı. Öğrencilerin daha önce birçok kez yurt yönetimini asansörlerin güvenli olmadığı konusunda uyardığı ancak bir önlem alınmadığı belirtilmişti. Yurt müdüründen tepki çeken 'nasihat': "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre" Zeren Ertaş soruşturmasında bir şüpheli daha tutuklandı