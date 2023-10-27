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Yurt müdüründen tepki çeken 'nasihat': "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre"

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere konuşan yurt müdürü, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" dedi. Öğrencilere yurt müdürüne "Ne demek binme ya!" diyerek tepkilerini gösterdi.

Güncel
  • 27.10.2023 09:27
  • Giriş: 27.10.2023 09:27
  • Güncelleme: 27.10.2023 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt müdüründen tepki çeken 'nasihat': "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre"

Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışırken sıkışarak yaşamını yitiren Zeren Ertaş için eylemler yapıyor.

KYK Sinop Seyyid İbrahim Bilal Öğrenci Yurdu'nda ise öğrencilerin Zeren Ertaş için gerçekleştirdiği eylem sırasında tepki çeken bir olay yaşandı. 

Eylem yapan bir grup öğrenciye seslenen yurt müdürü akıllara zarar bir 'nasihat' verdi. Öğrencilerin hayatını hiçe sayan yurt müdürü, "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diye konuştu. 

Öğrencilerden "Ne demek binme ya!" sözleriyle tepki alan müdür daha sonra yuhalandı.

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