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Diyarbakır'da otomobil takla attı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 06.04.2024 13:54
  • Giriş: 06.04.2024 13:54
  • Güncelleme: 06.04.2024 13:56
Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İlçenin İnardı köyü mevkisinde Mehmet Sadık Ç'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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