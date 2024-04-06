Diyarbakır'da otomobil takla attı: 4'ü çocuk 9 yaralı
Diyarbakır'da takla atan otomobildeki 9 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İlçenin İnardı köyü mevkisinde Mehmet Sadık Ç'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.