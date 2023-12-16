Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün fahiş kira zammı Meclis gündeminde

6 Şubat depremlerinden etkilenen Diyarbakır'da, esnaf ve yurttaşların Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğünce kiraya verilen evlere yapılan zam karşısında mağdur edildiğini kaydeden CHP'li Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle 5 soruluk bir önerge verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de her geçen gün etkileri daha da artan barınma krizini Meclis gündemine taşıdı.

Kira zamlarındaki yüzde uygulamasının etkisizliğinin Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullere yapılan kira artış kararı ile bir kez görünür olduğunu kaydeden Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi.

HALK FAHİŞ ZAMLAR KARŞISINDA ÇARESİZ

6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da, esnaf ve yurttaşların şimdi de yapılan kira artışları ile mağdur edildiğini kaydeden Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de her geçen gün etkileri daha da artan ekonomik kriz, barınma krizini beraberinde getirirken, vatandaşlarımız güçlükle ödeyebildiği kiralara yapılan fahiş zamlar ile çaresiz durumda bırakılmıştır."

Tanrıkulu'nun, Ersoy'un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1.1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin sayısı kaçtır?

2. Raiç bedeli adı altında kiralarda yasal sınırlar dışında yüzde 500 - yüzde 800 artış yapılmasının gerekçesi nedir?

3. Diyarbakır İli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ilden biri olup, bütün esnafın mağdur olduğu bir dönemde TÜİK'in ilan ettiği Tefe -Tüfe oranların yaklaşık 10-15 katı üzerinde artış talebinin olması Diyarbakır Esnafını mağdur etmek ve ayrımcılık değil midir?

4. Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün Diyarbakır Esnafına yaşattığı bu hukuk dışı tedbirlerden Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

5. Hukuk dışı talepler esnafları zor durumda bırakmış olup, hukuk dışı uygulamalarda bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hakkında idari işlem yapılacak mıdır?

Mardin’de, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü idaresinde bulunan ve çoğunu Süryani esnafın kullandığı işyerlerinin kiralarına yüzde 230 ile 300 arasında zam yapılmıştı.