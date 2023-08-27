Diyarbakır’da bina yıkım sırasında çöktü: Parktakiler neye uğradığına şaşırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tespit edilip kararı çıkan binaların yıkımı devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinde de bir bina yıkım esnasında saniyeler içinde çöktü. Parkta oturan vatandaşlar, çökmesiyle telaş içinde kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.