Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.10.2023 00:31
  • Giriş: 30.10.2023 00:31
  • Güncelleme: 30.10.2023 00:32
Kaynak: iHA
Diyarbakır’da düğün salonunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün salonunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bir düğün salonunda akrabalar arasında çıkan tartışmada iki kişi bıçakla hafif yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken polis, sinir krizi geçiren tarafları yatıştırdı.
Polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

Dilan Polat ve Engin Polattan açıklama: Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız oldu...
Kocaelinde altıncı kattan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı
BirGün'e Abone Ol

 

 

 