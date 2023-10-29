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Kocaeli'nde altıncı kattan 'düştüğü' iddia edilen kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın altıncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Kadın
  • 29.10.2023 23:47
  • Giriş: 29.10.2023 23:47
  • Güncelleme: 29.10.2023 23:50
Kaynak: AA
Kocaeli'nde altıncı kattan 'düştüğü' iddia edilen kadın ağır yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartmanın altıncı kat balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, R.T. (29) Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın altıncı katındaki balkondan beton zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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