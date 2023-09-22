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Kastamonu'da balkondan düştüğü iddia edilen genç kız yaşamını yitirdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kadın
  • 22.09.2023 20:56
  • Giriş: 22.09.2023 20:56
  • Güncelleme: 22.09.2023 21:00
Kaynak: iHA
Kastamonu'da balkondan düştüğü iddia edilen genç kız yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: İHA

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde 4 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen nedenle evinin balkondan düştü. Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Coşkun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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