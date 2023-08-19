Diyarbakır’da elektriği kesilen köye kayyum atandı

Diyarbakır’da DEDAŞ’ın 8 gündür elektriğini kestiği Düzova Köyü muhtarının yerine kaymakam yardımcısı görevlendirildi.

Diyarbakır’a enerji sağlayan DEDAŞ, Çınar İlçesi’ne bağlı Düzova köyünün elektriğini bir hafta önce “kaçak kullanım ve borç” nedeniyle kesti. Soruna çare bulamayan köy muhtarı Necati Ertem, istifa dilekçesini Çınar Kaymakamlığı’na verdi.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Ertem’in istifasını kabul eden kaymakamlık, 4 aza da görevi kabul etmeyince, Çınar Kaymakam Yardımcısını muhtarın yerine görevlendirdi.

"JENERATÖR ALMAYA ZORLANIYORUZ"

Köylüler, Diyarbakır Valiliği ve Çınar Kaymakamlığı’nda sorunun çözümü için muhatap bulamadıklarını söyledi.

Yetkililerin, köye enerji sağlanması için köye 3 jeneratör alınmasını önerdiklerini belirten köylüler, "Bu 3 jeneratörü köylülerin üzerine zimmetlemek istiyorlar. Bu sorumluluğu da kimse almak istemiyor. Bize bir heyet kurulacağı söylendi. Heyette 3 akil insan, 3 DEDAŞ yetkilisi 3 kişi de köyden olacaktı. Uzlaşmak için Çınar’a gittik, yeni atanan muhtarla (kaymakam yardımcısı) 3-4 saat oturduk. Kimse bizi muhatap almadı" dedi.