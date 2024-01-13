Diyarbakır’da gazeteciye saldırı

Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Diyarbakır ziyaretini takip eden Rudaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak, bir kişinin saldırısına uğradı.

Cuma Namazı için Ulucami’ye gelen Babacan’ı bekleyen gazetecilerden Dekak, ismi öğrenilemeyen bir kişinin önce sözlü sonrada fiziki saldırısına uğradı. “Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Akıllı olun” diye bağıran saldırgan, Rudaw Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak’ın üstüne yürüdü. Saldırgan, çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, Dekak, yaşanan olayın bir provokasyon girişimi olarak değerlendirdi. Dekak, “Saldırının yapıldığı yerde 10’a yakın gazeteci vardı. Basına yönelik saldırı kabul edilmemeli” dedi. Maşallah Dekak, saldırgan hakkında şikayette bulunacağını da vurguladı.

Olayın duyulması üzerine saldırının yapıldığı bölgeye giden Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozarslan, Dekak’a destek verdi.

Bozarslan, “GGC Üyesi ve Rudaw TV Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak’a yönelik saldırı girişimini şiddetle kınıyoruz. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez” dedi. Öte yandan saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.