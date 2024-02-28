Diyarbakır’da muhtar adayı olan manken Simurg Sarsılmaz çekildi

Diyarbakır’daki manken muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri nedeniyle adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını belirterek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.

"FOTOĞRAFLARIMI HAKARET İÇİN KULLANDILAR"

Amida Haber’in haberine göre Sarsılmaz adaylığının açıklanmasıyla birlikte başta Diyarbakır ve Türkiye’nin birçok yerinden kendisine destek mesajları geldiğini belirtti ve “Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Sarsılmaz, “Bazı kişiler sosyal medya hesabıma girerek açık fotoğraflarımı paylaştılar. Bu fotoğraflar cinsel içerikli hakaretleri beraberinde getirdi. Bu benim moralimi oldukça fazla bozdu” dedi.