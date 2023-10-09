Diyarbakır’da Öcalan için yapılan yürüyüşte 104 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşil Sol Parti milletvekillerinin de olduğu grubun Abdullah Öcalan için gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. 104 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasının yıldönümünde yürrüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 104 kişi gözaltına alındı.
Aralarından yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşil Sol Parti milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri ve beraberlerindeki grup, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümü sebebiyle yapılmak istenen basın yürüyüşe polis müdahale etti, 104 kişi gözaltına alındı.
Gruptan ayrılan ve cadde üzerindeki grubun yanına geçen Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan üzerindeki tecritten dolayı tavır aldıklarını söyledi.