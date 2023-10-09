Diyarbakır’da Öcalan için yapılan yürüyüşte 104 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşil Sol Parti milletvekillerinin de olduğu grubun Abdullah Öcalan için gerçekleştirmek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. 104 kişi gözaltına alındı.

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Fotoğraf: DHA