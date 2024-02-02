'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, katil zanlısı Erkan B.'nin, Pişkin'le tartışma yaşamadan direk bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Cep telefonu taşımayan zanlının babasının iş yerinin olay yerine yakın olduğu belirtildi. Erkan B.'nin olay günü yol haritası da ortaya çıkarıldı.

9 SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan şüphelinin sicili de kabarık çıktı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısının 9 suç kaydından birinden "Kasten yaralama" suçu bulunuyor.

Erkan B.'nin annesini darp ederek bu suçu işlediği belirlendi. Ayrıca annesini yaralama suçundan da arandığı tespit edildi.

Cinayet Büro'da soruşturması devam eden zanlı bugün adliyeye sevk edilecek.