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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan ve bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığı bildirildi.

Güncel
  • 01.02.2024 14:26
  • Giriş: 01.02.2024 14:26
  • Güncelleme: 01.02.2024 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan ve bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı E.B. yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana gelmişti. Pişkin'in bıçaklandığını gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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