Diyarbekirspor’a Afyon deplasmanında saldırı: Bir futbolcu yaralandı

2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Afyonspor maçında sözlü tacize uğrayan Diyarbekirsporlu futbolcular, bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giderken fiziki saldırıya uğradı. Bir futbolcu yaralandı.

Diyarbekirsporlu futbolcular, Afyonspor deplasmanında fiziki saldırıya maruz kaldı. Olaylar sırasında Diyarbekirsporlu futbolcu Yasin Dülger yaralandı.

2.Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor Afyonspor'a konuk oldu.

Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan maç sırasında sık sık sözlü tacizlere maruz kalan Diyarbekirsporlu futbolculara maç sonrasında da fiziki saldırı yapıldı.

"SALDIRIYI YAPAN STADIN ÖZEL GÜVENLİK AMİRİ"

Diyarbekirspor saldırı nedeniyle şikayetçi olurken, Başkan Serkan Genç sert tepki gösterdi. Fiziki saldırıda bulunan görevliler hakkında şikayetçi olduklarını belirten Genç, şunları söyledi: "Maç içerisinde çirkin sözlü saldırı ve sloganlara maruz kaldık. Maçın ardından da futbolcularımıza yönelik fiziki saldırılar oldu.

Bunu yapan stadyumun özel güvenlik amri. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Bunu yapanları şiddetle kınıyoruz Futbolcularımıza çirkin saldırıda bulunanlardan şikayetçi olduk. Biz her takım gibi Afyonspor'u da Diyarbakır'da en güzel şekilde misafir etmiştik. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Bu olayların artık son bulmasını istiyoruz. Yetkilileri göreve davet ediyoruz."

Diyarbekirspor, Bursa'da oynanan Bursaspor maçında da saldırıya uğramıştı.