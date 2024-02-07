Diziden kovulan oyuncunun açtığı davanın masraflarını Elon Musk üstlendi

The Mandalorian'ın başrolünde oynayan Gina Carano'nun yapım şirketine açtığı davanın masraflarını Elon Musk üstlendi.

En çok izlenen dizilerden The Mandalorian'da başrollerden biri olan Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano, 2021 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşım yüzünden dizinden çıkarılmıştı.

Oyuncu, dizinin yapımcı şirketlerine dava açtı. Davanın masraflarını ise Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk üstlendi.

Elon Musk, sahibi olduğu X platformu üzerinden başkalarının da davaya katılması için açık çağrı yapmıştı.

Carano, kendisini sosyal medya paylaşımı yüzünden kovan dizinin yapımcısı ve yayıncı kanaldan 75 bin dolar tazminat talep ediyor. Bununla birlikte mahkemeden Star Wars dizi ve filmlerinin yapımcı şirketi Lucasfilm'i kendisini yeniden canlandırmaya zorlayacak bir karar çıkmasını talep ediyor.