Doğa öğretmenleri haklarını istiyor

Berkay SAĞOL

Doğa Koleji’nde çalışan öğretmenler, insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ediyor. En temel ihtiyaçlarının bile kurum tarafından karşılanmadığını ifade eden öğretmenler, taleplerinin kolej yönetimi görmezden gelindiğini söylüyor. Yaşananları protesto etmek için günlerdir siyah kıyafet giyerek pazartesi ve cuma günleri okul çıkışlarında alkışlı protesto gerçekleştiriyorlar. İsmini vermek istemeyen bir öğretmen, “Birçok kampüste öğretmenlere su bile verilmiyor. Öğretmenler kendi arasında para toplayıp su alıyor. Çay ve kahvede de aynı durum söz konusu. Şikâyetlerimizi ve taleplerimizi görmezden geliyorlar” diyor.

Öğretmenlerinin talepleri ise şu şekilde:

• Ücretlerinin asgari ücretin iki katı olması.

• Ek derslerin ücretlerin zamanında ve tam olarak yatırılması

• Banka promosyonlarının verilmesi

• Su, çay, kahve gibi temel ihtiyaçların kurum tarafından karşılanması.