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Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde eğitimde olan AFAD ekipleri, suyun debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişinin geçişini kurduğu sistemle sağladı.

Güncel
  • 10.12.2023 20:34
  • Giriş: 10.12.2023 20:34
  • Güncelleme: 10.12.2023 20:36
Kaynak: İHA
Doğa yürüyüşünde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde eğitimde olan AFAD ekipleri, suyun debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 16 kişinin geçişini kurduğu sistemle sağladı.

Batman’dan Çermik ilçesine doğa yürüyüşüne gelen 16 kişi, suyun debisi yükselince mahsur kaldı. Bölgede eğitimde bulunan AFAD ekiplerinin kurduğu sistemle, grubun geçişi sağlandı.

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