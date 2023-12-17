Doğan Hoca’yı iyi bilirdik

Hangi bilim dalı olursa olsun ve buna bağlı hangi dersten söz edersek edelim kuşkusuz buradaki bilgiler hayatın kendisiyle ilgilidir. Bilimin hayattan kopuk olması zaten beklenemez. Kuantum fiziğiyle ilgili bilgi ve kuramın, matematiğin, psikolojinin, felsefenin ve daha birçok alanın hayata yansımasının mümkün olmadığını söylemek büyük bir hata olur.

Gizem Çoban - @astronomystery

Sevgili okurlar, gönül isterdi ki bu hafta da size, geçmiş üç yılda olduğu gibi astronomi, uzay ve bilimle ilgili güncel birkaç konu anlatayım ama ne yazık ki günceli takip edebilecek kadar motivasyonum yoktu. Yakın zamanda, 2023 yılı boyunca yaşadığım hem kişisel hem de toplumsal kayıplara bir yenisi daha eklendi. Gazetemizin bu sayfasında da bizimle bilgilerini paylaşan, kıymetli dostum, abim Prof. Dr. Doğan Kökdemir’i kaybettik. Kendisinin güzel hatıraları ile yas sürecimizi devam ediyor. Bu yazıyı kaleme alma nedenim, Doğan Hoca’nın sadece benim dostum olması değil, ülkemizdeki psikoloji bilimine yapmış olduğu katkıların kıymeti ve ülkemizin akademi çevresinin önemli bir ismini genç yaşta kaybetmesi.

Doğan Hoca’nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de çoktur. Mesela sahte psikologlar, psikoloji mezunu olmadan insanların ruh sağlığını hiçe sayanlar Doğan Hoca’yı sevmezler. Mesela Açıköğretim Fakültesi’nde Psikoloji bölümü olmasını savunanlar Doğan Hoca’yı sevmezler. Mesela başka bir alandan mezun olan PDR bölümü mezunu bir grup arkadaş, bir dönem yaşanan gerginlikten dolayı Doğan Hoca’yı sevmezler. Olsun… Doğan Hoca’yı bu kimseler sevmesinler zaten. Birilerinin sevgisini ve saygısını kazanmak hiçbir zaman umurunda olmadı zaten. Bu kaygısızlık ile ilerlediği bilim yolunda birbirinden değerli öğrencileri, akademi mensubu çalışma arkadaşları ve tabii ki ailesi hep yanındaydı. Psikoloji bilimine farklı bakış açıları getirmiş, sosyal psikoloji alanında uzmanlaşmış, farklı bilim ve sanat dallarında okur ve yazar, günceli ve gündemi takip eden, fikrini söylemekten, soru sormaktan, sorgulamaktan asla imtina etmeyen, fotoğrafçılık ve sinema meraklısı bir bilim insanıydı. Doğan Hoca, artık aramızda yok ama onun fikirleri, sözleri, kitapları, makaleleri, podcastleri, programları ve videoları bizimle. Böyle bir bilim insanının fikirlerinin ölmesi, aramızdan ayrılması mümkün değil. Yazının geri kalanında Doğan Hoca’yı övmeyeceğim, kendisi yanımda olsaydı bu sözlerimi abartılı bulabilir, bana kızabilir hatta alay edebilirdi. Yazının geri kalanında Doğan Hoca’nın daha önce Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi’nde yayımlanan ‘Üniversite Öğrencilerine Açık Mektup’ başlıklı yazısını paylaşacağım. Bu yazı Doğan Hoca’nın Birgün’de yayımlanan son yazısı olacak. Bu yazıyı eklememin sebebi de, O’nun bakış açısını az da olsa belirtmek. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Biz seni çok iyi bilirdik.