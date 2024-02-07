Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda 3-4 gün için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, haftalık hava tahminine ilişkin bilgi verdi.

Yurdu etkileyen yağışlı sistemin Türkiye'yi bugün terk edeceğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren yurdun büyük bir kesiminde yağışsız bir hava hakim olacak. Ancak Avrupa üzerinden Akdeniz'e inen, ülkemize yaklaşmakta olan başka bir alçak basınç merkezinin etkisiyle önümüzdeki 2-3 gün boyunca özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde yine yağışlar göreceğiz." diye konuştu.

Şahbaz, perşembe günü Muğla'nın Marmaris ilçesi çevrelerinde, cuma günü ise Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise perşembe ve cuma günlerinin yağışlı geçeceğini aktaran Şahbaz, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü bu yağışlı hava, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'ya doğru hareket etmeye devam edecek. Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı sistem ülkemize yaklaşacak. Kıyı Ege'den başlayarak yurdumuz yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. 2-3 gün boyunca yurdun neredeyse tamamında yağışlar göreceğiz."

"Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

Hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Şahbaz, "Sıcaklıklar yüksek olduğu için yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak, ancak önümüzdeki hafta boyunca yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yurdun doğusunda, özellikle yüksek kesimlerde kalın bir kar örtüsü bulunduğuna dikkati çeken Şahbaz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki birkaç günlük süreçte özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kar örtüsünde ısınmaya bağlı olarak yer yer erimeler meydana gelecektir. Bu erimelerden dolayı çığ riskinin arttığını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki 3-4 gün, özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde, eğimin yüksek olduğu yamaçlarda maalesef çığ hadiselerini göreceğiz. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz."

Şahbaz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak havayı 7 gün 24 saat takip ettiklerinin altını çizerek, vatandaşların doğru bilgi için "mgm.gov.tr" adresini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iOS Android uygulamasını takip etmelerini istedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Şahbaz, İstanbul'da 3 gün herhangi bir yağış beklenmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Perşembe günü İstanbul çok bulutlu olacak ancak cuma, cumartesi günleri parçalı az bulutlu bir havaya sahip olacak. Ankara'da da perşembe günü hava parçalı bulutlu, cuma günü yağış ihtimali var, hava çok bulutlu olacak ve kısa süreli yağmur görebiliriz. Cuma günü, Ankara'nın yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur olma ihtimali de var. Cumartesi günü ise yağış beklemiyoruz. İzmir'de de perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar görüşecek ancak cuma günü herhangi bir yağış beklemiyoruz, hava biraz açıyor. Cumartesi günü ise yine hafif yağışlar göreceğiz."

Şahbaz, hava sıcaklıklarının ise üç ilde de mevsim normallerinin üzerinde görülmeye devam edeceğini söyledi.