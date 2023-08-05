Doğu Karadeniz’de kene vakaları düşüşe geçti

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bugünlerde düşüşe geçerken, özellikle yöredeki ot biçme işi bittikten sonra vakaların sona ereceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları özellikle Haziran ayında yükselişe geçerken, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, geçen sene 15 hasta takibi yaptıklarını bu yıl ise rakamın yine aynı olduğunu belirtti.

Yılmaz, “Bu sene özellikle Hazarin ayında bir artış vardı. Temmuz ayında birkaç vakamız oldu. Geçen sene 15 KKKA hastası takip ettik, bu sene de rakam hemen hemen aynı. Bize gelenler ağır hastalar, trombosit’i 50 binin altında olan toplam 15 hasta. Ancak Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Artvin’deki hastanelerde daha fazla hasta takip edildi” dedi.



Yavaş yavaş azalıyor

Vakaların yavaş yavaş düşüşe geçtiğini kaydeden Yılmaz, “Yavaş yavaş azalmış olması gerekiyor, azalıyor. Yörede ot biçme işi tamamlandıktan sonra vakalar ’Bitecektir’ diye tahmin ediyorum. 1 şüpheli ölen vakamız var ancak KKKA den ölüp ölmediği tam net değil çünkü hasta gelir gelmez vefat etti, netleşmedi. Şu an için yatan hastamız yok. İnsanlarımız belki uyarılarla, çalışmalarla, Haziran ayında yapılan haberlerle birlikte dikkati arttı dolayısıyla azaldı, 15 vakada kaldı. Geçen sene de 15 vakamız vardı ondan önceki yıl 18 vakamız vardı daha öncelerinde ise 20 vakamız vardı. 2015-2020 arasında da 5-6 vakalarla geçiyorduk. 2008-2010 yıllarda 60-70 vakamız oluyordu. Dolayısıyla vatandaşlar bu noktada biraz daha bilinçli” diye konuştu.