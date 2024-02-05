Doğu Perinçek, partisinin İstanbul adayını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul adayının mevcut il başkanı İbrahim Özkan olduğu duyurdu. Vatan Partisi, 2019'daki son yerel seçimde İstanbul'da yüzde 0,18 oranında oy almıştı.

Erdoğan yönetimine verdiği destekle bilinen Vatan Partisi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İl Başkanı İbrahim Okan Özkan oldu.

Vatan Partisi’nin Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı” dün gerçekleştirildi.

Partinin lideri Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:

“Kendileri, bu millete adanmış kahramanlar kadrosunun namuslu, dürüst, birikimli, tecrübeli, bilinçli ve işini bilen seçkin arkadaşlar arasındadır. İstanbul halkına İbrahim Okan Özkan arkadaşımızı önerirken hiçbir zaman mahcup olmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. İşçisi, çiftçisi, zanaatkarı, esnafı, tüccarı ve sanayicisiyle birlikte İstanbul'u önümüzdeki zorluklardan, büyük aydınlıklara çıkartacak, zorlu mücadeleye önderlik edecektir.”

İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbul'un sorunlarının Türkiye'nin sorunları olduğunu belirterek, “İstanbul'u sadece İstanbul'dan ibaret görenler İstanbul'u yönetemezler” ifadesini kullandı.

Vatan Partisi, İstanbul’da Mayıs 2023’teki son genel seçimlerde yüzde 0,07, 2019’daki yerel seçimlerde ise yüzde 0,18 oranında oy almıştı.