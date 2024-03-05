Doktorlar geri adım atmadı hükümet cezalara başladı

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Güney Kore’de stajyer doktorlar tehditlere rağmen grevlerini sürdürürken hükümet, karşı harekete geçti. Güney Kore Sağlık Bakanlığı, hükümetin işe dönme emrine karşı gelen yaklaşık 7 bin intörn doktorun lisansının askıya alınması için işlemlere başlandığını açıkladı.

Güney Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong, doktorların iş bırakma eylemini “yasadışı” olarak niteleyerek, “Hükümetin intörn doktorların toplu eylemlerine karşı duruşu nettir” dedi.

Güney Kore’deki eğitim hastanelerinde görevli 9 binden fazla stajyer doktor, hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla 20 Şubat'ta greve başlamıştı.

Hükümet greve katılan doktorlara yeniden işbaşı yapmaları için 29 Şubat’a dek süre verirken görevine dönmeyen doktorların 1 yıla kadar tıbbi lisans iptali, 3 yıl hapis ya da 30 milyon won (yaklaşık 705 bin lira) para cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti.