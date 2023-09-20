Dokunursanız kavga başlar

OVP’de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne hem sendikalardan hem işçilerden tepki büyük. Kamu emeklilerinin emeklilik, işçilerin de kıdem tazminatına zarar verecek sisteme karşı sendikalar greve çıkabilir.

Dilan ESEN

AKP’nin kıdem tazminatını ortadan kaldıracak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ni (TES) gündeme getirmesine karşı sendikaların tepkisi büyüyerek sürüyor. Orta Vadeli Plan’ın geri çekilmesini isteyen sendikacılar, hem işçilerin hem kamu emekçilerinin tazminat hakkının tehlikede olduğuna dikkat çekti. Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, kıdem tazminatının bütün emekçi kesimler açısından çok önemli bir kazanım olduğuna değinirken AKP döneminde 2 yılda bir işçilerin bu hakkına yönelik gasp etme projesi öne sürüldüğünü belirtti. Bu projelerin sermayeden yana tutum aldığını aktaran Berdicioğlu, şöyle konuştu: “Kamusal emekliliğin piyasalaştırılması ve özelleştirilmesiyle ilgili eski Bakan Berat Albayrak döneminde başlayan bir proje. Bireysel emeklilik sigortası da bunun bir parçası, emekliliğin özel sektöre kaynak aktarılması gibi bir durum var. Çifte maaş gibi göz boyayıcı şekilde ikna edilmeye çalışılsa da kıdem tazminatı emekçiler için kırmızıçizgidir. Kamusal emeklilik hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kıdem tazminatının kaldırılması demek işten çıkarmaların daha da kolaylaşması anlamına geliyor. İşverenin ödeyeceği kıdem tazminatı hem bağlayıcılık arz ediyor hem de emekçiyi koruyor.”

İŞÇİLERİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise kıdem tazminatını özellikle son 50 yılda her hükümetin kaldırmak için kendine göre plan hazırladığını ifade etti. En fazla AKP hükümetlerinin biraz güzellemeler yaparak kıdem tazminatını yok etme girişimi yaptığını kaydeden Serdaroğlu, “Gerekçeyi de ‘Türkiye’de kıdem tazminatı alınamıyor’ olarak sundular. Bu bir yalan, düzenleme var. SGK verilerinde işçilerin nasıl işten atıldığını, kıdem haklarının sıfırlandığını gördük. Devlet aslında kıdem tazminatını ödemek istemiyor. İşçilerin kırmızıçizgisi bu, kıdem tazminatına dokunulduğu zaman bilinsin ki genel grev yapılır” dedi. “Gündeme getirilmesini, sonuçları nereye varacağı belli olmayan bir kavga başlangıcı olarak görüyoruz” diyen Serdaroğlu, şunları söyledi: “Mehmet Şimşek daha önce de kıdem tazminatıyla ilgili bu tür şeyleri gündeme getirmişti. Bu hem hükümetin hem işverenlerin talebi. İşverenlere kolaylıklar sağlanıyor, yurtdışından yatırımcı çekmek için maliyet kalemlerini düşürmeye çalışıyorlar. Mücadele edeceğiz.” Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da Orta Vadeli Program’da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Toprak, “Devletin sosyal yükümlüklerinin ‘özel fonlara’ devredilmesini öngören bu modelin OVP’de tekrar gündeme getirilmesi, IMF ile yürütülen gizli pazarlıkların bir başka kanıtıdır. Daha önce gündeme getirilen ve sonra geri çekilen Kıdem Tazminatı Fonu Yasası’nın TES’le birlikte TBMM’ye geleceği anlaşılıyor” dedi.