Kıdem tazminatıma dokunma

İktidarın kıdem tazminatını kaldırmayı gündeme getirmesi tepki çekti. Gıda-İş Sendikası "Kıdem tazminatıma dokunma" eylemi yaptı. Türk-İş’ten “Hak kaybına neden olacak girişimlere son verilmeli" açıklaması yapıldı.

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası, tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında çalışanların kıdem tazminatını hedef alan Orta Vadeli Program'ın (OVP) geri çekilmesini istedi.

Gıda-İş Sendikası, Avcılar'da iktidarın 2024-2026 dönemine ilişki Orta Vadeli Programına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK’e bağlı sendika başkanları ve yöneticilerin katıldığı eylemde “Orta vadeli saldırı programı geri çekilsin. Kıdem tazminatıma dokunma” pankartı açıldı.

Marmara Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştiren işçiler “Kıdem hakkımızı gasbedilemez”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Krizin faturası patronlara” sloganı attı. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, iktidarın krizden çıkmanın yol haritası olarak açıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Programın hiç tartışmasız işçi ve emekçilere saldırı programı olduğuna dikkat çekti. Aslan, “İşçi ve emekçileri daha fazla yoksullaştıracak olan OVP geri çekilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

TÜRK-İŞ’TEN TEPKİ

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’ndan ise konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kıdem tazminatı, işçiler bakımından taviz verilmez, vazgeçilmez, kazanılmış bir işçi hakkı haline gelmiştir. TÜRK-İŞ, kıdem tazminatı hakkının aşındırılması, biçim değiştirmesi, emekliliğin bir parçası haline getirilmesini değil korunması ve geliştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermeli."