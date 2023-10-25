Dolandırıcılıkla suçlanan Talu çifti hakkında yeni iddialar: Gittikleri ülke belli oldu

'Var Böyle Tipler' sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, hakkındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddialarının ardından Gürcistan’a kaçtıkları iddia edildi.

'Var Böyle Tipler' sosyal medya hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkındaki 100 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasının ardından her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.



Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, Talu çiftinin 3 yaşındaki oğulları Noel’in pasaportu gecikince vizesiz gidebilecekleri Gürcistan’a kaçtıklarını yazdı.

Üstündağ yazısında "Portekiz’e kaçma planları yapan Kıvanç-Beril Talu çifti, 3 yaşındaki oğulları Noel’in pasaportu gecikince vizesiz gidebilecekleri Gürcistan’a kaçtı." ifadelerini kullandı.



Üstündağ "Aldığım duyumları göre çift Gürcistan’a kaçmış. Gürcistan’ı tercih etme nedenlerini de öğrendim. Meğer çift, 3 yaşındaki oğulları Noel için pasaport başvurusu yapmış ama borçlular sıkıştırınca, paniğe kapılıp, pasaportun gelmesini beklemeden vizesiz gidebilecekleri ilk ülkeyi tercih etmişler" ifadeleriyle durumu aktardı.

***

NE OLMUŞTU?

Fenomen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti.

Kndilerine yatırılan paraları birkaç kez yüksek bedelle yatırımcılara geri ödeyen çiftin, en son topladıkları yaklaşık 100 milyon TL ile kayıplara karıştığı öne sürülmüştü.

Sözde yatırımcılar, 16 Ekim’den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu’ya ulaşamadıklarını belirtmişti.

Talu çiftinin evleri İstanbul’un Anadolu Yakası’nda olduğu için mağdurlar çoğunlukla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerini vermişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuran oldu. Her iki savcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.