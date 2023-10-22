Savcılık devreye girdi: Talu çifti ifadeye çağırılacak

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki dolandırıcılık iddiaları savcılıklara taşındı. Savcılık, Talu çiftini ifadeye çağıracak. Çift haklarında yurt dışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkartılabileceği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, iddialara göre, reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat etti.

Kendilerine yatırılan paraları birkaç kez daha yüksek bedelle geri ödeyen çift, en son topladıkları yaklaşık 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. 16 Ekim’den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu’ya ulaşamayan sözde yatırımcılar dolandırıldıklarını anladı.

Talu çiftinin evleri İstanbul’un Anadolu Yakası’nda olduğu için mağdurlar çoğunlukla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerini verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuran oldu. Her iki savcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

KIRMIZI BÜLTEN İHTİMALİ

Hürriyet’in haberine göre; Suç duyurusu yapan mağdurların ifadesini de alan savcılıklar, daha sonra Talu çiftini ifadeye çağıracak. Savcılık gerek görürse Talu çifti hakkında gözaltı kararı da verebilir. Eğer iddialardaki gibi Beril Talu ve Kıvanç Talu’nun yurtdışına çıktıkları tespit edilirse haklarında Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın ve Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’de olduğu gibi kırmızı bülten çıkartılabilir. Savcılıklardaki dosyaların önümüzdeki günlerde tek dosya üzerinde birleşmesi de olasılıklar dahilinde.

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KIVANÇ TALU KİMDİR?

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

BERİL TALU KİMDİR?

Beril Talu, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.