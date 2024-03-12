Dolar kaç tl? 12 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,0432 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0475 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 12 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 12 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,0432 liradan, Euro 35,0475 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 12 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 12 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

12 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,0432 TL 32,0488 TL Euro (€) 35,0475 TL 35,0608 TL İngiliz Sterlini (£) 41,0107 TL 41,0277 TL 1 Dolar (1 $) 32,0432 TL 32,0488 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 12 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,0432 TL

32,0432 TL Dolar ($) Satış: 32,0488 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0475 TL

35,0475 TL Euro (€) Satış: 35,0608 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,0107 TL

41,0107 TL Sterlin (£) Satış: 41,0277 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,0432 liradan satış ise 32,0488 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar kuru haftanın ikinci gününe de yüksek başladı. Haftaya 32 TL'den başlayan kur tarihi zirve seviyesinde.

Serbest piyasada 32,0410 liradan alınan dolar, 32,0430 liradan satılıyor. 35,0500 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9620 lira olmuştu.