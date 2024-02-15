Dolar kaç tl? 15 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 15 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,7383 liradan başladı. Euro / TL ise 33,0457 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 15 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 15 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,7383 liradan, Euro 33,1435 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 15 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 15 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

15 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

15 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,7383 TL 30,7469 TL Euro (€) 33,0457 TL 33,1496 TL İngiliz Sterlini (£) 38,7595 TL 38,8407 TL 1 Dolar (1 $) 30,7383 TL 30,7469 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 15 Şubat 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,7383 TL

30,7383 TL Dolar ($) Satış: 30,7469 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,0457 TL

33,0457 TL Euro (€) Satış: 33,1496 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,7595 TL

38,7595 TL Sterlin (£) Satış: 38,8407 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,7383 liradan satış ise 30,7469 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar, 15 Şubat Perşembe gününe rekorla başladı. 1 dolar 30,98900 liraya kadar çıktı. Daha sonra küçük bir düşüşe geçen dolar kuru, İstanbul serbest piyasada 30,7680 liradan, euro 33,0100 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,7660 liradan alınan dolar, 30,7680 liradan satılıyor. 33,0080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,0100 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,7510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olmuştu.