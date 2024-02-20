Dolar kaç tl? 20 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,8979 liradan başladı. Euro / TL ise 33,3024 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 20 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 20 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,8979 liradan, Euro 33,3024 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 20 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 20 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

20 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.20 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,8979 TL 30,9021 TL Euro (€) 33,3024 TL 33,3104 TL İngiliz Sterlini (£) 38,9114 TL 38,9197 TL 1 Dolar (1 $) 30,8979 TL 30,9021 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.20'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 20 Şubat 2024 saat 11.20 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,8979 TL

30,8979 TL Dolar ($) Satış: 30,9021 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,3024 TL

33,3024 TL Euro (€) Satış: 33,3104 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,9114 TL

38,9114 TL Sterlin (£) Satış: 38,9197 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.20'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,8979 liradan satış ise 30,9021 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişeler sıcaklığını korurken, ABD'de açıklanması beklenen önemli şirketlerin bilançoları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de bugün işleme açılacak piyasalarda, hafta boyunca Nvidia, Wallmart, Home Depot ve Rio Tinto gibi önemli şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığını hatırlatarak, yapay zeka ile ilgili teknoloji hisselerinde yaşanan oynaklığa dikkati çekti.

Yarın yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda da, bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını belirten analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını duyururken, ABD hükümeti, ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla GlobalFoundries'e çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacağını bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3'te bulunurken, dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 19 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim yakından takip edilirken, Brent petrolün varil fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe çıkartarak şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesi'nin ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Analistler, dün ABD pay piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve bu yüzden Avrupa borsalarında da işlem hacimlerinin düşük seyrettiğini belirtti.

Öte yandan dün, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dış talebin zayıfladığını, tüketicilerin harcamalarında temkinli olduğunu ve artan finansman maliyetlerinin yatırımları sınırlamaya devam edebileceğini belirterek, Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinin ardından bu yılın ilk çeyreğinde de daralma göstererek teknik resesyona girebileceğini bildirdi.

Rusya tarafında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HSBC bankasının Rusya’daki iştirakinin Expobank’a satışına onay verdiğini bildirirken, Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in net karının 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 47 artarak 1,3 trilyon rubleye (yaklaşık 14 milyar dolar) yükselmesi dikkati çekti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay bir seyir izledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında negatif bir seyir öne çıkarken, Çin Merkez Bankası (BPoC) emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranını (LPR) düşürdü.

Ülkede emlak piyasasını canlandırmak adına BPoC, aylık sabitlemede konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirdi.

BPoC, beş yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürerek, yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirirken, banka, bir yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,45'te sabit bırakıldı. Piyasalar, söz konusu faiz indiriminin 10 baz puan olmasını bekliyordu.

Analistler, faiz kararının ardından pay piyasalarında oynaklığın arttığı belirterek, ülkedeki çeşitli borsa yatırım fonlarının işlem hacmindeki artışın devlet destekli fonların piyasayı desteklemeye devam ettiğine dair ipucu verdiğini dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, şubat ayı tüketici güven endeksi

• 10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu

• 12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı ödemeler dengesi

• 18.00 ABD, ocak ayı öncü endeks