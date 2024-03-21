Dolar kaç tl? 21 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 21 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,4127 liradan başladı. Euro / TL ise 35,4449 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 21 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 21 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4127 liradan, Euro 35,4449 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 21 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 21 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

21 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4127 TL 32,4213 TL Euro (€) 35,4449 TL 35,4616 TL İngiliz Sterlini (£) 41,5252 TL 41,5523 TL 1 Dolar (1 $) 32,4127 TL 32,4213 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 21 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4127 TL

32,4127 TL Dolar ($) Satış: 32,4213 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,4449 TL

35,4449 TL Euro (€) Satış: 35,4616 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,5252 TL

41,5252 TL Sterlin (£) Satış: 41,5523 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,4127 liradan satış ise 32,4213 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,6 yükselişle 32,4230'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,9 yükselişle 35,4590, sterlin/TL 0,5 artışla 41,4690'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,2 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini koruması varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Bazı ekonomistler faizin yüzde 45'te sabit tutulmasını beklerken, bazıları 500 baz puan artışı bekliyor.

Yerel seçim öncesi dövize olan talepte gözle görülür bir artış oldu. Analistler, talebin genel seçimler ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığına vurgu yaptı.