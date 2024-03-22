Dolar kaç tl? 22 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 22 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,0619 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7238 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 22 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 22 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,0619 liradan, Euro 34,7238 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 22 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 22 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

22 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

22 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,0619 TL 32,0686 TL Euro (€) 34,7238 TL 34,7374 TL İngiliz Sterlini (£) 40,4155 TL 40,4416 TL 1 Dolar (1 $) 32,0619 TL 32,0686 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 22 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,0619 TL

32,0619 TL Dolar ($) Satış: 32,0686 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7238 TL

34,7238 TL Euro (€) Satış: 34,7374 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,4155 TL

40,4155 TL Sterlin (£) Satış: 40,4416 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,0619 liradan satış ise 32,0686 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

Kurlar haftanın son işlem gününe kapanışının üzerinde başladı.

Serbest piyasada 32,1530 liradan alınan dolar, 32,1550 liradan satılıyor. 34,8580 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,8600 lira olarak belirlendi.

TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşanmıştı. Faiz kararı öncesinde 32,4430 seviyesine kadar çıkan dolar/TL faiz artışının ardından 31,9085 seviyesine kadar gerilemişti. 35,6117 TL seviyesine çıkan euro ise 34,8625 TL'ye kadar düşmüştü.