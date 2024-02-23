Dolar kaç tl? 23 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 23 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 31,0792 liradan başladı. Euro / TL ise 33,6830 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 23 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 21 ubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,0792 liradan, Euro 33,6830 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 23 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 23 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

23 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? 23 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde: Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,0792 TL 31,0836 TL Euro (€) 33,6830 TL 33,6944 TL İngiliz Sterlini (£) 39,4084 TL 39,4207 TL 1 Dolar (1 $) 31,0792 TL 31,0836 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 23 Şubat 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar? Dolar ($) Alış: 31,0792 TL

Dolar ($) Satış: 31,0836 TL

Euro ne kadar? Euro (€) Alış: 33,6830 TL

Euro (€) Satış: 33,6944 TL

Sterlin ne kadar? Sterlin (£) Alış: 39,4084 TL

Sterlin (£) Satış: 39,4207 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,0792 liradan satış ise 31,0836 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar kuru tarihi zirve seviyesinde seyrediyor.

Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu.

21 Şubat günü dolar kuru 31,18420 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.